噗浪上機器人那麼多，資訊角落幫你作分類，讓你輕鬆找到喜歡的機器人。
先提醒各位噗友：
1. 應答類機器人回噗不是那麼精準，或許會遭噗友反感。
2. 資訊提供類噗浪機器人加太多可是會使得河道爆滿，請酌量使用。
請先加 yuanlin 的噗浪為好友吧！
http://www.plurk.com/yuanlin
應答類噗浪機器人
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羊羊騎貘姿勢佳
發噗類型為「問」的噗，就會為你尋找答案。
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好奇兔
發噗類型為「好奇」的噗，好奇兔就會滿足你的好奇心。
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豬言豬語
對你的噗回覆一句名人語錄
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無名挖挖挖
發噗類型為「好奇」的噗，打上要找的名字，就會幫你找人。
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罐罐姿勢差
發噗類型選「問」並在後面打上「罐罐」，然後再發問。
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布魯斯推推
發噗類型選「推」的噗，布魯斯就會給你義氣推！
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邦尼樂透
發噗：「給我樂透」，邦尼就會給你一組樂透號碼。
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Polly Tang
在噗本文前加上[換]、[徵]或[送]，Polly就會幫你傳遞訊息。
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邦尼甜蜜
在噗的本文寫上「我愛+人名」，邦尼甜蜜就會幫你說甜言蜜語。
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愛情大師媽發達
發噗類型選「問」並且在噗中帶有「愛情」二字，愛情大師就會為你開示。
|邦尼阿嬤 幫你罵
在噗的本文寫上「幫我罵+人名」，邦尼阿嬤就會幫你罵人
|邦尼祖父 幫你祝福
在噗的本文寫上「祝福+人名」，邦尼祖父就會幫你祝福他人
|就是愛旅行
在噗的本文寫上「教我玩+地名」，他就會給你旅行的建議。
|樂屋羅伯特
幫你找屋，詳細情形請看這裡
任務類噗浪機器人
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Karma Trends
在你Karma(卡碼值)有更新時會通知你
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今日我最噗機器人
貼出今日最多回應的噗。(詳細情形可以看這裡)
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Re_Plurk (推噗通知系統)
當你的噗被人轉噗時候會通知你
資訊提供類噗浪機器人
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rogabot
分時段提供正妹、今明氣象、新聞等資訊。
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PTT gossiping
提供PTT的八卦板、笨板和棒球板的熱門文章。
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ㄇㄞˋ 點子
提供設計相關資訊
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小惡魔
給你正妹資訊
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n詞酷
提供英文學習資訊
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[pct]正妹機器人
提供正妹連結。(怎麼圖示不是正妹！？)
|靜思語機器人
於整點提供你一句靜思語
|點部落機器人
IT技術資訊分享
|MSDN Blogs 機器人
提供微軟相關技術文章
|壹蘋果即時新聞
就是提供新聞
|星座機器人
提供各星座每日運勢
|每週看戲俱樂部
提供戲劇演出消息或相關文章
|jiing_bot
宅度最高的機器人，提供遊戲連結、漫畫、正妹圖等等。
|癮科科機器人
提供癮科技中文版的文章
|Crave 科技瘋
提供 Crave 科技瘋的文章
|活動報報機器人
提供優惠活動資訊
|台灣醒報
提供台灣醒報的新聞
|給我報報機器人
提供PChome給我報報電子報的新文章
有新的噗浪機器人出現或是上面有機器人掛點，請回覆此文通知，感謝。
7/20 號更新，陸續更新中...
感謝熱情的機器人分享，如果覺得孤單的話，不妨可以找個機器人陪著。
噗浪新手玩家加一些機器人河道就不會這麼冷清！
不是機器人的機器人 http://www.plurk.com/msnsdk , 歡迎對msn 機器人 /plurk機器人/所有im 機器人有興趣的人把我加入吧!
from:imoo msn機器人
可以借我引用這篇嗎? 謝謝
to 凱瑟琳娜:
可以的，但請附上原文出處。
好文章，讓我又加了幾個機器人來塞河道了XD
有些人不是機器人呢XD
您好，提供您一則新的機器人資訊，請參考：
http://mypaper.pchome.com.tw/news/rakuya168/3/1313298195/20090709154229
謝謝你~
借我引用哩~~
有加你的PLURK~~喔
我是oiqq0512
您好
我朋友在維護的iPhone程式推薦機器人，半人半機器，負責維護的人也會寫些心情，然後iPhone程式的推薦是機器人
to Boblin:
請問噗浪網址是？
忘了留位置
http://www.plurk.com/innoorz_bestap
Good!
推薦一下新聞類的機器人:
台灣醒報
http://www.plurk.com/awakeningtw
算是新聞中的清流
獻醜一下, 小弟的機器王國 ;) http://www.plurk.com/p/19wcug
請問一下~有沒有ya教授機器噗啊? 好想要哦~~~~~感謝!
誕生不久的生日祝福、節日提醒機器人
http://www.plurk.com/friendate
謝謝 :)
提供歌仔戲演出訊息、新聞、文章、影片的機器人
http://www.plurk.com/twopera
發現一個新的機器人~~不過好像是可以代噗的耶
www.maiio.net/maiio_plurk.php
內容是網路上的趣味轉寄信
您好，小弟也寫了一個噗浪BOT，不之能否也列入您的清單，期貨即時警示訊息BOT。
http://www.plurk.com/futuresbot
最近有一個新的AVIA鐵人喔，會幫忙加油的
www.plurk.com/AVIATW
有加版主大大的PLURK了！
順便請教一下版主大大，以下的回應，看得出來是「噗浪機器人分類名單」的噗浪機器人的回應嗎？
http://www.plurk.com/p/1e840o
還有，噗浪小籤籤
http://www.plurk.com/chance_deliver
請站長幫忙加入喔！感謝囉！
http://www.plurk.com/eyelid_beating
跳眼皮占卜機器人
imoo msn機器人與plurk機器人 進行策略聯盟 http://rd-program.blogspot.com/2009/09/imoo-msn-plurk.html
www.plurk.com/kissradio999 這個機器人可以查現在KISS RADIO播出中的歌曲ㄡ,超實用的!!
好實用~感謝版主熱情分享
www.plurk.com/forecast 可以問天氣預報