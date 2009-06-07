噗浪機器人分類名單

作者 yuanlin | 7/06/2009
推到Plurk 推到Twitter

噗浪上機器人那麼多，資訊角落幫你作分類，讓你輕鬆找到喜歡的機器人。

先提醒各位噗友：
1. 應答類機器人回噗不是那麼精準，或許會遭噗友反感。
2. 資訊提供類噗浪機器人加太多可是會使得河道爆滿，請酌量使用。

請先加 yuanlin 的噗浪為好友吧！
http://www.plurk.com/yuanlin

應答類噗浪機器人

 噗浪機器人
羊羊騎貘姿勢佳
發噗類型為「問」的噗，就會為你尋找答案。		  噗浪機器人
好奇兔
發噗類型為「好奇」的噗，好奇兔就會滿足你的好奇心。
噗浪機器人
豬言豬語
對你的噗回覆一句名人語錄		 噗浪機器人
無名挖挖挖
發噗類型為「好奇」的噗，打上要找的名字，就會幫你找人。
噗浪機器人
罐罐姿勢差
發噗類型選「問」並在後面打上「罐罐」，然後再發問。		  噗浪機器人
布魯斯推推
發噗類型選「推」的噗，布魯斯就會給你義氣推！
噗浪機器人
邦尼樂透
發噗：「給我樂透」，邦尼就會給你一組樂透號碼。		 噗浪機器人
Polly Tang
在噗本文前加上[換]、[徵]或[送]，Polly就會幫你傳遞訊息。
噗浪機器人
邦尼甜蜜
在噗的本文寫上「我愛+人名」，邦尼甜蜜就會幫你說甜言蜜語。		 噗浪機器人
愛情大師媽發達
發噗類型選「問」並且在噗中帶有「愛情」二字，愛情大師就會為你開示。
邦尼阿嬤 幫你罵
在噗的本文寫上「幫我罵+人名」，邦尼阿嬤就會幫你罵人		 邦尼祖父 幫你祝福
在噗的本文寫上「祝福+人名」，邦尼祖父就會幫你祝福他人
就是愛旅行
在噗的本文寫上「教我玩+地名」，他就會給你旅行的建議。		 樂屋羅伯特
幫你找屋，詳細情形請看這裡

任務類噗浪機器人

噗浪機器人 
Karma Trends
在你Karma(卡碼值)有更新時會通知你		 噗浪機器人
今日我最噗機器人
貼出今日最多回應的噗。(詳細情形可以看這裡)
噗浪機器人 
Re_Plurk (推噗通知系統)
當你的噗被人轉噗時候會通知你		  

資訊提供類噗浪機器人

噗浪機器人
rogabot
分時段提供正妹、今明氣象、新聞等資訊。		 噗浪機器人
PTT gossiping
提供PTT的八卦板、笨板和棒球板的熱門文章。
噗浪機器人
ㄇㄞˋ 點子
提供設計相關資訊		 噗浪機器人
小惡魔
給你正妹資訊
噗浪機器人
n詞酷
提供英文學習資訊		 pctbot  
[pct]正妹機器人
提供正妹連結。(怎麼圖示不是正妹！？)
靜思語機器人
於整點提供你一句靜思語		 點部落機器人
IT技術資訊分享
MSDN Blogs 機器人
提供微軟相關技術文章		 壹蘋果即時新聞
就是提供新聞
星座機器人
提供各星座每日運勢		 每週看戲俱樂部
提供戲劇演出消息或相關文章
jiing_bot
宅度最高的機器人，提供遊戲連結、漫畫、正妹圖等等		 癮科科機器人
提供癮科技中文版的文章
Crave 科技瘋
提供 Crave 科技瘋的文章		 活動報報機器人
提供優惠活動資訊
台灣醒報
提供台灣醒報的新聞		 給我報報機器人
提供PChome給我報報電子報的新文章

有新的噗浪機器人出現或是上面有機器人掛點，請回覆此文通知，感謝。

7/20 號更新，陸續更新中...

參考資料來源：
噗浪機器人名單整理
Google
熱心噗友

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分類： , | 28 迴響 (留下你的意見)

28 迴響 (留下你的意見)
  1. | Dogg 7/7/09 00:07  

    感謝熱情的機器人分享，如果覺得孤單的話，不妨可以找個機器人陪著。

  2. | 拆組達人 7/7/09 09:20  

    噗浪新手玩家加一些機器人河道就不會這麼冷清！

  3. | MSN機器人 7/7/09 10:46  

    不是機器人的機器人 http://www.plurk.com/msnsdk , 歡迎對msn 機器人 /plurk機器人/所有im 機器人有興趣的人把我加入吧!

    from:imoo msn機器人

  4. | 凱瑟琳娜 7/7/09 14:00  

    可以借我引用這篇嗎? 謝謝

  5. | yuanlin 7/7/09 14:25  

    to 凱瑟琳娜:
    可以的，但請附上原文出處。

  6. | 海參 。 7/7/09 23:04  

    好文章，讓我又加了幾個機器人來塞河道了XD

  7. | 匿名 8/7/09 10:51  

    有些人不是機器人呢XD

  8. | 匿名 9/7/09 16:40  

    您好，提供您一則新的機器人資訊，請參考：
    http://mypaper.pchome.com.tw/news/rakuya168/3/1313298195/20090709154229

  9. | fish-name 10/7/09 03:55  

    謝謝你~
    借我引用哩~~

    有加你的PLURK~~喔

    我是oiqq0512

  10. | Boblin 10/7/09 17:41  

    您好

    我朋友在維護的iPhone程式推薦機器人，半人半機器，負責維護的人也會寫些心情，然後iPhone程式的推薦是機器人

  11. | yuanlin 10/7/09 17:49  

    to Boblin:
    請問噗浪網址是？

  12. | Boblin 10/7/09 19:11  

    忘了留位置

    http://www.plurk.com/innoorz_bestap

  13. | 匿名 12/7/09 09:44  

    Good!

  14. | emo 14/7/09 11:41  

    推薦一下新聞類的機器人:

    台灣醒報
    http://www.plurk.com/awakeningtw

    算是新聞中的清流

  15. | MarlboroMoo 18/7/09 23:06  

    獻醜一下, 小弟的機器王國 ;) http://www.plurk.com/p/19wcug

  16. | 匿名 20/7/09 17:46  

    請問一下~有沒有ya教授機器噗啊? 好想要哦~~~~~感謝!

  17. | patw 20/7/09 20:32  

    誕生不久的生日祝福、節日提醒機器人
    http://www.plurk.com/friendate
    謝謝 :)

  18. | 匿名 22/7/09 17:16  

    提供歌仔戲演出訊息、新聞、文章、影片的機器人
    http://www.plurk.com/twopera

  19. | 匿名 23/7/09 13:06  

    發現一個新的機器人~~不過好像是可以代噗的耶
    www.maiio.net/maiio_plurk.php
    內容是網路上的趣味轉寄信

  20. | philipz 27/7/09 12:28  

    您好，小弟也寫了一個噗浪BOT，不之能否也列入您的清單，期貨即時警示訊息BOT。
    http://www.plurk.com/futuresbot

  21. | 兩畝田創意_Simon 25/8/09 00:30  

    最近有一個新的AVIA鐵人喔，會幫忙加油的

    www.plurk.com/AVIATW

  22. | 服務隊之神 25/8/09 10:40  

    有加版主大大的PLURK了！
    順便請教一下版主大大，以下的回應，看得出來是「噗浪機器人分類名單」的噗浪機器人的回應嗎？
    http://www.plurk.com/p/1e840o

  23. | roga 31/8/09 14:03  

    還有，噗浪小籤籤

    http://www.plurk.com/chance_deliver

    請站長幫忙加入喔！感謝囉！

  24. | 匿名 31/8/09 20:30  

    http://www.plurk.com/eyelid_beating
    跳眼皮占卜機器人

  25. | MSN機器人 29/9/09 10:47  

    imoo msn機器人與plurk機器人 進行策略聯盟 http://rd-program.blogspot.com/2009/09/imoo-msn-plurk.html

  26. | KISS RADIO 8/10/09 10:16  

    www.plurk.com/kissradio999 這個機器人可以查現在KISS RADIO播出中的歌曲ㄡ,超實用的!!

  27. | 網頁設計 30/10/09 11:16  

    好實用~感謝版主熱情分享

  28. | 匿名 25/11/09 10:03  

    www.plurk.com/forecast 可以問天氣預報

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