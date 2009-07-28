CheckBoxMate - 快速勾選 CheckBox(核對盒) [Firefox附加元件]

在網路上填資料或是管理郵件時常常都要用到核對盒，但如果遇到欲勾選的核對盒數量多時，往往要一個個勾選，真是非常麻煩。

CheckBoxMate 這個 Firefox 的附加元件就可以幫你解決這個問題，安裝 CheckBoxMate 之後，就可以用選取範圍的方式勾選核對盒，相信對填寫表單或是管理郵件的效率能有很大的提昇。

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