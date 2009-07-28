CheckBoxMate - 快速勾選 CheckBox(核對盒) [Firefox附加元件]

作者 yuanlin | 7/28/2009
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CheckBoxMate

在網路上填資料或是管理郵件時常常都要用到核對盒，但如果遇到欲勾選的核對盒數量多時，往往要一個個勾選，真是非常麻煩。

CheckBoxMate 這個 Firefox 的附加元件就可以幫你解決這個問題，安裝 CheckBoxMate 之後，就可以用選取範圍的方式勾選核對盒，相信對填寫表單或是管理郵件的效率能有很大的提昇。

影片展示

CheckBoxMate 小檔案
作者：nrlz
網站：http://dragtotab.mozdev.org/checkboxmate/
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4 迴響 (留下你的意見)
  1. | Star 12/8/09 13:43  

    Firefox好用就在有很多外掛可以使用
    不像 ie~~

  2. | 匿名 2/9/09 23:34  

    請問一下 大大 訂閱文章區那個大大的RSS圖標 有相關html 嗎? 我也想弄一個.希望能提供.謝謝

  3. | 網頁設計 7/9/09 14:36  

    IE的確是遜多了，Firefox是比較人性化我覺得~~有好玩的外掛可用~~
    有空過來我家看看網站設計www.eztrust.com.tw/html/about/index.aspx

  4. | vivi 3/12/09 17:41  

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