Office Live Workspace 線上工作室，儲存編輯樣樣通

近幾年紛紛有網路公司成立線上文件編輯的服務，微軟的 Office 身為最大的文件編輯套件，當然也不會忽視這一塊市場，微軟推出的線上文件編輯服務 Office Live Workspace，挾著 Office 的市占率及經驗，勢必能在線上文件編輯服務佔有一席之地。

以下是幾個值得提起的特點：

1. 可上傳檔案類型僅禁止「可執行檔案」，名單可以看這裡，可供上傳的 總空間為5GB ，單一檔案可達 25MB 。

2. 工作區的功能，內建十一種不同總類的工作區，並幫你預先建立相關文件



範例：旅行工作區



3. 工作區或文件的共用，讓你輕鬆與工作夥伴或同學共同管理文件。

4. 與 Office 整合，安裝 Office Live Update 之後，可整合兩者，使用起來更方便，下圖為在 Word 開啟 Office Live Workspace 裡面文件的畫面。



Office Live Wordspace 小檔案

網站：http://workspace.officelive.com/zh-TW/

與Office的整合套件：Office Live Update



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