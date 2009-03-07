Office Live Workspace 線上工作室，儲存編輯樣樣通

近幾年紛紛有網路公司成立線上文件編輯的服務，微軟的 Office 身為最大的文件編輯套件，當然也不會忽視這一塊市場，微軟推出的線上文件編輯服務 Office Live Workspace，挾著 Office 的市占率及經驗，勢必能在線上文件編輯服務佔有一席之地。
以下是幾個值得提起的特點：
1. 可上傳檔案類型僅禁止「可執行檔案」，名單可以看這裡，可供上傳的總空間為5GB，單一檔案可達25MB。
2. 工作區的功能，內建十一種不同總類的工作區，並幫你預先建立相關文件
範例：旅行工作區
3. 工作區或文件的共用，讓你輕鬆與工作夥伴或同學共同管理文件。
4. 與 Office 整合，安裝 Office Live Update 之後，可整合兩者，使用起來更方便，下圖為在 Word 開啟 Office Live Workspace 裡面文件的畫面。
Office Live Wordspace 小檔案
網站：http://workspace.officelive.com/zh-TW/
與Office的整合套件：Office Live Update
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用起來感覺不如google的快速方便！
google讀的真的很快說！