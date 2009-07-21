RPlurkSmileys-用 Google Chrome 也能外掛表情圖示來噗浪！

在 Firefox 可以使用 Greasemonkey 外掛表情圖示讓大家在噗浪使用額外的圖示，現在在 Google Chrome 也可以囉！下面就教大家如何安裝使用：

開始之前，請先確定你的 Google Chrome 為開發(Dev)版本，以下是將 Google Chrome 更新為開發版本的教學：

然後開啟使用擴充套件：

完成上面兩個步驟之後，再用 Google Chrome 安裝RPlurkSmileys V1.7 for 開發版(Dev)。(RPlurkSmileys 開發者網頁)

安裝完成之後就可以在噗浪使用表情圖示囉！