在 Firefox 可以使用 Greasemonkey 外掛表情圖示讓大家在噗浪使用額外的圖示，現在在 Google Chrome 也可以囉！下面就教大家如何安裝使用：
開始之前，請先確定你的 Google Chrome 為開發(Dev)版本，以下是將 Google Chrome 更新為開發版本的教學：
然後開啟使用擴充套件：
完成上面兩個步驟之後，再用 Google Chrome 安裝RPlurkSmileys V1.7 for 開發版(Dev)。(RPlurkSmileys 開發者網頁)
安裝完成之後就可以在噗浪使用表情圖示囉！
RPlurkSmileys 小檔案
作者：Rachel28
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外掛圖示：洋蔥頭、米滷蛋、彎彎、輔大猴、四小折、戰鬥毛、兔斯基及悠嘻猴。
延伸閱讀
Google Chrome 如何更新到開發(Dev)版本
Google Chrome 如何使用擴充套件(extensions)
Google Chrome 如何查看或移除擴充套件(extensions)
RPlurkSmileys-用 Google Chrome 也能外掛表情圖示來噗浪！
Google Chrome 滑鼠手勢擴充套件
Chrome愈來愈強大啦！^^
Errors
Could not install extension from 'C:\Users\eric\Documents\Downloads\RPlurkSmileys_dev_V1.7.crx'. bad version number
我出現上面的錯誤訊息內。。。是哪裡錯了嗎？
現在也有推出給2.x版用的版本了!
Chrome真的越來越方便啦~
後來找到原網站，安裝了1.7正式版就ok了！^^
你好，我在「Plurk 之非官方新手入門手冊」裡有引用你此篇文章，特地留言，若有不妥請告訴我。
文章網址為：http://weedyc.pixnet.net/blog/post/23311875
好實用ㄚ～ 我愛我愛～
謝謝板主分享～ 我以後會常來～