TheWorld Browser 3.0 (世界之窗瀏覽器)

TheWorld Browser(世界之窗瀏覽器) 是基於 IE 核心所開發出來的分頁瀏覽器，如果你慣用 IE，資訊角落建議你可以使用此款瀏覽器以增加你上網的效率。

世界之窗瀏覽器為鳳凰工作室所開發，有幾項特性：

1. 對資源佔用作有效的控制，會自動釋放以關閉網頁所佔用的資源。

2. 速度更快，說明會利用多核處理器的特性增快瀏覽速度。

3. 防當機，如果遇到大量運算的網頁不會使得整個瀏覽器遭關閉。

4. 私密瀏覽功能，不用害怕被人看到你瀏覽哪些網站。



5. 廣告過濾功能，自動幫你擋下跳出視窗。

6. 分頁瀏覽，並可拖拉開啟連結或搜尋字詞。

7. 瀏覽器自動靜音功能，關閉網頁開啟的音效。

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