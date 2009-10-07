TheWorld Browser 3.0 (世界之窗瀏覽器)

作者 yuanlin | 7/10/2009
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世界之窗瀏覽器

TheWorld Browser(世界之窗瀏覽器) 是基於 IE 核心所開發出來的分頁瀏覽器，如果你慣用 IE，資訊角落建議你可以使用此款瀏覽器以增加你上網的效率。

世界之窗瀏覽器為鳳凰工作室所開發，有幾項特性：

1. 對資源佔用作有效的控制，會自動釋放以關閉網頁所佔用的資源。
2. 速度更快，說明會利用多核處理器的特性增快瀏覽速度。
3. 防當機，如果遇到大量運算的網頁不會使得整個瀏覽器遭關閉。
4. 私密瀏覽功能，不用害怕被人看到你瀏覽哪些網站。

5. 廣告過濾功能，自動幫你擋下跳出視窗。
6. 分頁瀏覽，並可拖拉開啟連結或搜尋字詞。
7. 瀏覽器自動靜音功能，關閉網頁開啟的音效。

...更多特性說明

TheWorld Browser 3.0 小檔案
官方網站：http://www.ioage.com/tw/default.html
下載頁面：http://www.ioage.com/tw/download.html
外掛下載：http://www.ioage.com/tw/addon.html
討論區：http://bbs.ioage.com/cn/
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1 迴響 (留下你的意見)
  1. | 拆組達人 13/7/09 11:39  

    用這個比用IE6好！
    希望IE6快消失！

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